Le Maroc en lice pour la phase régionale de la Huawei ICT Competition 2024-2025

Dans le cadre de la phase régionale de la Huawei ICT Competition 2024-2025, six équipes d’étudiants marocains ont fièrement représenté le Royaume lors de la compétition organisée le samedi 22 mars. Cet événement international a réuni les esprits les plus brillants de la région Afrique du Nord autour de défis techniques complexes dans les domaines du Cloud, du Réseau et du Computing.

Issues de la sélection nationale, tenue en février, ces équipes se sont illustrées par leur rigueur, leur maîtrise technologique et leur capacité à travailler de manière collaborative. Composées d’étudiants venus de divers établissements d’enseignement supérieur, elles incarnent une jeunesse marocaine résolument tournée vers l’innovation et la performance numérique. Leur accession à ce stade de la compétition illustre la vitalité croissante du secteur des technologies de l’information au Maroc, ainsi que la qualité des cursus proposés par les institutions partenaires.

Trois équipes ont concouru dans la catégorie Cloud. Une équipe était issue de l’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) de Rabat, de l’Université Mohammed V de Rabat. Une autre représentait l’École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid, rattachée à l’Université Hassan 1er de Settat. Enfin, et une troisième était portée par l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), établissement historique de l’ingénierie télécom au Maroc. Ce même institut avait également aligné deux équipes dans la catégorie Network, confirmant ainsi l’excellence de sa formation et la solidité de son encadrement pédagogique. Pour la catégorie Computing, c’était la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia, relevant de l’Université Moulay Ismaïl, qui avait été retenue pour représenter le pays. Chaque équipe s’était présentée avec ses atouts, portée par un encadrement engagé et une préparation intensive.

Si cette représentation marocaine a été remarquable, elle est surtout le fruit d’un travail de fond engagé dès septembre dernier. Huawei Maroc, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, a déployé un vaste roadshow à travers les grandes villes du pays, à la rencontre des étudiants, dans le cadre du projet CODE 212 initié par le ministère susmentionné. Plus de 3 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés à cette compétition, à ses enjeux et aux perspectives qu’elle offre. Cette mobilisation a permis de créer un lien concret entre le monde académique et l’industrie technologique, tout en éveillant chez les étudiants une curiosité renouvelée pour les défis du numérique. Dans la continuité de cette tournée, des modules de formation en ligne ont été proposés aux candidats, afin de leur permettre de se préparer de manière équitable et structurée à la phase nationale.

S’exprimant à propos de cette initiative d’envergure, Jason Chen, Vice-Président de Huawei Maroc, a souligné : « Chez Huawei, nous sommes fiers de soutenir la jeunesse marocaine dans sa quête d’excellence numérique. La Huawei ICT Competition est bien plus qu’une compétition : c’est une plateforme où les talents se rencontrent, se défient et se préparent à jouer un rôle clé dans le monde numérique de demain. Nous croyons fermement que l’avenir du Maroc passe par l’innovation, et c’est avec des initiatives comme celle-ci que nous construisons ensemble ce futur. »

La compétition régionale représente une étape stratégique. Les équipes qui parviendront à se hisser sur les premières marches du podium gagneront leur place pour la finale mondiale, qui se déroulera en présentiel en Chine. Une telle opportunité constitue, pour ces jeunes talents, une expérience à la fois professionnelle et humaine d’une rare intensité. Elle leur permettra non seulement d’affronter les meilleurs profils internationaux dans un environnement ultra-compétitif, mais aussi d’enrichir leur vision du monde et leur compréhension des enjeux technologiques globaux.

Au-delà de la dimension compétitive, cet événement reflète l’ambition que porte Huawei Maroc à travers son programme Digitech Talent. En œuvrant pour le développement des compétences numériques chez les jeunes, l’entreprise entend jouer un rôle structurant dans l’écosystème technologique marocain. Elle s’engage, aux côtés des universités, à offrir des parcours de formation ancrés dans la réalité du marché, à favoriser l’employabilité et à nourrir une culture de l’excellence technique. Cette stratégie de long terme repose sur une conviction forte : celle que l’avenir du Maroc numérique se construit d’abord dans les salles de classe, au contact direct de la jeunesse.

Aujourd’hui, la Huawei ICT Competition ne se limite plus à un simple concours académique. Elle est devenue un vecteur de transformation, un laboratoire d’idées et un révélateur de potentiel. À travers elle, le Maroc affirme non seulement ses ambitions en matière de technologie, mais aussi sa capacité à mobiliser les talents, à créer des passerelles entre le savoir et l’action, et à prendre part activement aux grands enjeux numériques de notre époque.

