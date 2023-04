Climate Tech : I-Sense d’OCP-MS parmi les meilleures startups des AfricaTech Awards

La startup I-Sense, spécialisée dans l’anticipation des dysfonctionnements de machines industrielles et leur bonne maintenance via des données fournies par des capteurs embarqués et analysés en temps réel, a été retenue pour l’édition 2023 des AfricaTech Awards.

La startup est composée d’ingénieurs d’OCP Maintenance Solutions (OCP-MS), filiale du Groupe OCP spécialisée en maintenance prédictive et en digitalisation industrielle. I-Sense est la seule structure marocaine à figurer parmi une liste de 45 projets (sur un total de 380 candidatures), qui ont réussi à attirer l’attention des professionnels de la Tech africaine.

I-Sense figure ainsi parmi les 15 meilleures startups de la catégorie « Climate Tech », qui porte sur le développement de solutions conscientes de l’environnement.

Les AfricaTech Awards 2023 comptent 3 catégories, composées de 15 startups innovantes dans différents domaines, à savoir la FinTech, la Health Tech et la Climate Tech.

Organisés par l’International Finance Corporation (IFC), membre de la Banque Mondiale (BM), l’événement vise à encourager l’échange d’expériences et le développement des écosystèmes du digital et entrepreneurial en Afrique.

Makhtar Diop, directeur général d’IFC, indique qu’en « soutenant la croissance économique et en proposant des solutions innovantes aux problèmes de développement les plus urgents, les startups technologiques jouent un rôle clé dans les marchés émergents. Pourtant, nombre d’entre elles échappent à l’attention des investisseurs internationaux ». Et de rajouter « les AfricaTech Awards permettent aux jeunes innovateurs des marchés émergents d’accéder à un large réseau d’investisseurs, de mentors et de partenaires industriels dont ils ont besoin pour se développer. C’est pourquoi IFC soutient activement cette initiative ».