Revivez le but de Cavani face au Portugal (VIDEO)

L’Uruguay et le Portugal s’affrontent ce samedi en 8es de finale de la Coupe du monde 2018. Les Uruguayens ont ouvert le score à la 7e minute grâce à un but d’Edinson Cavani.

