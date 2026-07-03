Mondial 2026: le Portugal vient à bout de la Croatie

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugal a validé son billet pour les huitièmes de finale au terme d’un match longtemps indécis face à la Croatie, battue 2-1 jeudi à Toronto.

Dans une rencontre tendue et disputée jusqu’aux ultimes secondes, les hommes de Roberto Martinez ont dû s’employer pour renverser une sélection croate combative et disciplinée.

La Croatie avait pourtant ouvert le score peu après la reprise. À la 53e minute, Ivan Perišić a trouvé la faille d’une frappe précise, récompensant la solidité et les transitions rapides des Vatreni.

Longtemps en difficulté pour déséquilibrer le bloc adverse, le Portugal a finalement réagi grâce à son capitaine Cristiano Ronaldo. À la 68e minute, l’attaquant portugais a transformé un penalty, remettant les deux équipes à égalité et relançant totalement la rencontre.

Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, le Portugal a fini par forcer la décision dans le temps additionnel. Entré en jeu, Gonçalo Ramos a surgi au meilleur moment pour inscrire de la tête le but de la victoire, scellant un succès arraché dans la douleur face à une Croatie qui aura longtemps cru à l’exploit.

Grâce à ce succès 2-1, le Portugal poursuit son parcours dans la compétition et s’opposera à l’Espagne au prochain tour.

S.L.