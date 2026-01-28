La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a marqué l’histoire en établissant un record inédit avec 6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux tout au long de la compétition.

Devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde, la CAN Maroc 2025 a généré 5,2 milliards de vues de vidéos, confirmant l’influence croissante du tournoi et l’enthousiasme exceptionnel des supporters africains.

Cette progression remarquable s’explique notamment par la forte mobilisation de la diaspora africaine, grâce à laquelle la CAF a touché des millions de nouveaux publics à l’échelle internationale.

Dolourou Yeo