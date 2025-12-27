Le comédien Yassar fustige Walid Regragui après Maroc-Mali (PHOTO)

Le comédien marocain Yassar Lemghari a formulé de vives critiques à l’encontre du sélectionneur national, Walid Regragui, suite au match nul des Lions de l’Atlas face au Mali, lors de la deuxième rencontre du Maroc dans la Coupe d’Afrique des Nations.

Yassar a publié un long message dans lequel il exprime son mécontentement face à la prestation de l’équipe, estimant que le 11 de départ était mal choisi, et que certaines remplacements opérés par le sélectionneur étaient inappropriés.

Yassar a par ailleurs critiqué les déclarations de Walid Regragui, l’accusant de surestimer son rôle et de provoquer inutilement ses détracteurs, tout en rappelant que les supporters marocains ont longtemps toléré ce type de discours médiatique.