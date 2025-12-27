CAN 2025 : le père de Walid Regragui critique la prestation du Maroc face au Mali (VIDEO)

Le père du sélectionneur national, Walid Regragui, a exprimé son mécontentement face à la prestation de l’équipe nationale marocaine lors de la Coupe d’Afrique des Nations, notamment après le match nul décevant face au Mali, disputé vendredi dernier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

Mohamed Regragui a estimé que la performance des Lions de l’Atlas contre le Mali était très mauvaise. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « Ce que nous avons vu ne fait pas plaisir. Le match ne m’a pas du tout plu. On a eu de la chance et on était toute proche de la défaite. » Et d’ajouter : « Sans le penalty que nous avons obtenu et transformé, le résultat aurait pu être tout autre. »

Il a conclu en déclarant : « Nous espérons le meilleur et souhaitons que le rendement de l’équipe s’améliore lors des prochains matchs. »