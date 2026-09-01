Zakaria El Ouahdi quitte Genk pour Hambourg

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk après trois saisons en Belgique pour poursuivre sa carrière en Bundesliga sous les couleurs du Hamburger SV, a annoncé mardi le club belge.

Arrivé à Genk à l’été 2023, le latéral de 24 ans s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus appréciés des supporters du club limbourgeois, grâce notamment à son activité incessante et ses qualités offensives.

En trois saisons à la Cegeka Arena, El Ouahdi s’est également distingué par son engagement et sa combativité, au-delà de ses statistiques. La saison dernière, il avait reporté le Soulier d’Ebène récompensant le meilleur joueur d’origine africaine du championnat belge.

El Ouahdi a parallèlement franchi plusieurs étapes avec les sélections marocaines en remportant la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans et décrochant la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris en 2024 avec les Lionceaux de l’Atlas.

Il a ensuite intégré l’équipe A du Maroc et disputé sa première Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas lors de l’édition 2026.

« Après toutes ces années, le moment est venu de dire au revoir. Ce n’est pas facile, car Genk est devenu bien plus qu’un simple club pour moi », a déclaré El Ouahdi dans un message publié par le club limbourgeois.

« C’est ici que j’ai eu ma chance, c’est ici que j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et c’est ici que j’ai vécu des moments inoubliables », a-t-il ajouté, remerciant ses coéquipiers, le staff, la direction et les supporters.

« J’ai tout donné pour ce maillot et ces couleurs à chaque match. Un nouveau chapitre s’ouvre maintenant pour moi, mais je pars avec un immense respect, une profonde gratitude et de merveilleux souvenirs », a-t-il poursuivi.

Le KRC Genk a de son côté remercié El Ouahdi pour « son engagement, son énergie et sa passion » sous les couleurs du club et lui a souhaité « beaucoup de succès au Hamburger SV et pour la suite de sa carrière ».