Le gardien croate Dominik Livakovic s’engage avec le Barça jusqu’en 2030

Le FC Barcelone a officialisé, jeudi, le recrutement du gardien international croate Dominik Livakovic, en provenance de Fenerbahçe, avec lequel il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2030.

Le club catalan n’a pas précisé si le portier de 31 ans intégrera immédiatement l’équipe première ou sera prêté pour une saison. Son incorporation dès cette saison dépendant notamment des contraintes liées au fair-play financier du Barça.

Selon la presse espagnole, le Barça a versé environ deux millions d’euros à Fenerbahçe pour s’attacher les services de l’international croate, auxquels pourraient s’ajouter deux millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus.

« Le simple fait d’être à Barcelone est déjà formidable pour moi », a déclaré Livakovic dans des propos diffusés par le club, qualifiant le Barça de « club incroyable » et rappelant sa grande popularité en Croatie.

Passé par le NK Zagreb, le gardien croate s’est surtout illustré au Dinamo Zagreb, avec lequel il a disputé 295 rencontres avant de rejoindre Fenerbahçe à l’été 2023 pour 6,5 millions d’euros, après ses performances remarquées lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Avec cette arrivée, le FC Barcelone prépare également la succession du gardien polonais Wojciech Szczesny, dont le contrat avec le club catalan arrive à échéance le 30 juin prochain.