«Welcome to Manchester City» : Bouaddi présenté aux supporters dans une vidéo

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Le milieu de terrain international marocain Ayyoub Bouaddi a été transféré de Lille vers Manchester City, où il s’est engagé jusqu’en 2031, ont annoncé les deux clubs mercredi, contre un montant minimum de 100 millions d’euros, selon le président lillois Olivier Létang.

Il s’agit de la plus grosse vente d’un joueur de Ligue 1 vers une formation étrangère. Auteur d’une saison pleine avec le Losc et brillant lors de la Coupe du monde avec le Maroc, où il a disputé cinq matches dont le quart de finale perdu face à la France (2-0), le milieu de 18 ans rejoint donc la Premier League et voit sa carrière prendre une toute autre dimension.

The future doesn’t wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

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