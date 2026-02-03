Maroc

Météo Maroc: Tanger, Kénitra… Les villes où il a le plus plu

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 février 2026 - 11:39
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) en millimètres de lundi (06H) à mardi (06H):

Tanger: 81

Kénitra: 54

Fnideq: 47

Chefchaouen: 44

Assilah, Ksar El-Kébir et Tanger Port: 42

Larache: 33

Ouazzane: 32

Mdiq: 30

Tetouan: 29

Martil et Oulmes: 27

Ifrane: 26

Salé: 24

Casablanca et Béni Mellal: 19

Sidi Slimane: 18

Rabat: 15

Nouasser, Khénifra et Essaouira-Port: 13

Tit Mellil et Marrakech: 12

Settat, Sefrou et Benslimane: 11

Fès, Safi et Azrou: 10

Essaouira-Aéroport et El Jadida: 09

Meknès: 08

Mohammedia: 07

Taza et Khouribga: 06

Agadir: 05

Tiznit, Ben Guerir et Al Hoceima: 04

Sidi Ifni et Inzegane: 03

Tan-Tan: 02

Taroudant: 01

