Maroc
Météo Maroc: Tanger, Kénitra… Les villes où il a le plus plu
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) en millimètres de lundi (06H) à mardi (06H):
Tanger: 81
Kénitra: 54
Fnideq: 47
Chefchaouen: 44
Assilah, Ksar El-Kébir et Tanger Port: 42
Larache: 33
Ouazzane: 32
Mdiq: 30
Tetouan: 29
Martil et Oulmes: 27
Ifrane: 26
Salé: 24
Casablanca et Béni Mellal: 19
Sidi Slimane: 18
Rabat: 15
Nouasser, Khénifra et Essaouira-Port: 13
Tit Mellil et Marrakech: 12
Settat, Sefrou et Benslimane: 11
Fès, Safi et Azrou: 10
Essaouira-Aéroport et El Jadida: 09
Meknès: 08
Mohammedia: 07
Taza et Khouribga: 06
Agadir: 05
Tiznit, Ben Guerir et Al Hoceima: 04
Sidi Ifni et Inzegane: 03
Tan-Tan: 02
Taroudant: 01
S.L.