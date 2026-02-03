Maroc
La terre a tremblé dans la province de Ouezzane

Dolourou Yeo3 février 2026 - 11:13

Nasser Jebbour, directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué qu’une légère secousse tellurique d’une magnitude de 2,7 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce lundi dans la commune d’Asjen, relevant de la province de Ouezzane. Cette secousse a été signalée vers 18h30.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, Jebbour a précisé que plusieurs pages ont affirmé que la secousse avait été enregistrée à Ksar El Kébir en se basant sur des applications mondiales de surveillance sismique, précisant que celles-ci ne sont pas toujours précises.

Il a également souligné que la secousse a été enregistrée à une profondeur de 28 kilomètres et que les habitants de la région ne l’ont pas ressentie.

