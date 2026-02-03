Intempéries: reprise des cours à Tanger, suspension prolongée à Tétouan et Ouezzane

Par LeSiteinfo avec MAP

Les directions provinciales de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports des provinces de Tétouan, Ouezzane et Al Hoceima ont annoncé, lundi, la prolongation de la suspension temporaire des cours jusqu’au mercredi, tandis que les cours en présentiel reprendront mardi dans les établissements scolaires de la préfecture de Tanger-Assilah.

Ainsi, la direction provinciale de l’Éducation nationale de la préfecture de Tanger-Assilah a indiqué que suite aux recommandations de la cellule provinciale de veille, il a été décidé, en coordination avec les autorités locales, la reprise des cours en présentiel dans tous les établissements scolaires publics et privés de la préfecture le 3 février, notant que la situation pourra être réévaluée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Pour la direction provinciale de Tétouan, elle a souligné que, compte tenu du bulletin d’alerte annonçant des pluies intenses, de l’état des oueds dans la province et de son relief montagneux, et en application des recommandations de la cellule provinciale de veille, la suspension des cours dans les établissements scolaires publics et privés de la province sera prolongée les 3 et 4 février.

Dans la province d’Ouezzane, la direction provinciale de l’Éducation nationale a fait savoir que, en raison des perturbations climatiques enregistrées au Maroc, et suite à la montée des eaux de plusieurs oueds et cours d’eau dans la province, et en application des recommandations de la cellule provinciale de veille, les cours seront suspendus, les 3 et 4 février, dans tous les établissements scolaires en milieu urbain et rural de la province.

Quant à la direction provinciale d’Al Hoceima, elle a également décidé de prolonger la suspension temporaire des cours les 3 et 4 février, dans le cadre de mesures proactives visant à garantir la sécurité des élèves, du personnel éducatif et administratif, ainsi que de l’ensemble des usagers des établissements scolaires et des internats.

Il est à rappeler que dans la province de Larache, les cours sont suspendus, du 2 au 7 février, dans tous les établissements scolaires publics et privés de la commune de Ksar El Kébir, avec activation de l’enseignement à distance pour rattraper les séances affectées par cette décision.

La direction provinciale de Chefchaouen avait, pour sa part, annoncé la suspension des cours, les 2 et 3 février, dans tous les établissements scolaires publics et privés de la province, afin de préserver la sécurité des élèves, du personnel éducatif et des usagers, précisant que la situation sera actualisée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Dans la préfecture de M’diq-Fnideq, la direction provinciale avait décidé de suspendre temporairement les cours, le 2 février, dans les établissements des communes d’Alleyine et de Belyounech, ainsi que, de manière exceptionnelle, à l’école Abou Bakr Seddik et au lycée Al Massira Al Khadra dans le quartier Bouzghal à M’diq, et à l’école Tarik Ibn Ziyad dans la commune de Fnideq, soulignant qu’elle suivra de près l’évolution de la situation météorologique, en coordination continue avec les cellules de veille, pour prendre toutes les mesures proactives nécessaires, afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif et administratif.

Dans la province de Fahs-Anjra, la direction provinciale avait exhorté les directeurs d’établissements d’enseignement à prendre toutes les mesures proactives décidées par les cellules locales de veille concernant la suspension temporaire ou non des cours, les 2 et 3 février, en coordination avec les autorités locales, les associations de parents d’élèves et l’ensemble des partenaires.

