Ligue des Champions : magnifique but de Saibari face au Bayern Munich (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le PSV Eindhoven s’est incliné sur son terrain face au Bayern Munich (1-2), mercredi soir lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, une rencontre dans laquelle l’international marocain Ismaël Saibari a marqué le seul but des locaux.

Jamal Musiala a ouvert la marque pour les Bavarois à la 58ème minute de jeu, inscrivant son premier but depuis son retour de blessure, mais Saibari a égalisé à la 78ème minute d’une superbe frappe après avoir récupéré un ballon perdu par Harry Kane.

Toutefois, l’attaquant anglais a doublé la mise pour le Bayern à la 84ème minute, mettant fin aux espoirs des Néerlandais qui quittent la compétition à la 28ème place et échouent à accéder aux barrages.

Le Bayern, quant à lui, termine cette phase à la deuxième place, juste derrière Arsenal et devant Liverpool.