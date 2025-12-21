Maroc-Comores : voici le onze de départ des Lions de l’Atlas

Pour le match d’ouverture de la CAN 2025 face aux Comores, le sélectionneur marocain Walid Regragui a dévoilé son onze de départ. Soufiane Rahimi est titulaire aux côtés de Brahim Diaz et Ismael Saibari en attaque tandis que la défense sera composée de Saiss, Aguerd, Mazraoui, Salaheddine. Pas de surprise au milieu de terrain puisque Amrabat, El Aynaoui et Ounahi débuteront le match.

Les supporters attendent avec impatience la performance de leurs stars phares, tout en espérant un jeu collectif solide et dominateur. Ce match constitue une première étape cruciale pour le Maroc dans cette compétition continentale.