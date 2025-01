Accident de tramway à Strasbourg, une cinquantaine de blessés

Par LeSiteinfo avec MAP

Un accident de tramway s’est produit, samedi en fin de journée, dans un tunnel sous la gare centrale de Strasbourg, faisant une cinquantaine de blessés, dont certains en “urgence relative”, selon les pompiers du Bas-Rhin.

“Deux trams se sont brutalement percutés à quai, sous la gare centrale. Il y a une cinquantaine de blessés, dont les plus graves ont été évacués à l’hôpital, mais il n’y a pas de morts, ni de blessés en urgence absolue », a rassuré la maire de la ville, Jeanne Barseghian, citée par des médias.

Le directeur de la Compagnie de transport strasbourgeoise (CTS), Emmanuel Auneau, a expliqué qu’une rame qui était dans la trémie d’un arrêt proche est “redescendue brusquement” (en marche arrière), provoquant le déraillement d’un tram qui est allé percuter celui qui arrivait en face”, soulignant qu’il est trop tôt pour émettre une hypothèse sur la cause de l’accident.

“La rame est repartie à toute vitesse en arrière. On ne pouvait rien faire. Les vitres ont éclaté et les portes se sont envolées. C’était la panique. Les gens criaient, certains aidaient d’autres”, a témoigné un voyageur qui était à bord de l’un des trams impliqués dans cet accident.

Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge les blessés et les évacuations. Des éléments de la police nationale et de la sécurité civile ont établi un large périmètre de protection et l’accès à la gare a été bouclé.

En raison de l’accident, le trafic sur la ligne concernée a été interrompu et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident, selon la même source.

S.L.