Wydad : séance physique à la forêt de Bouskoura avant le stage à Doha

Mohamed Amine Benhachem, entraîneur du Wydad Athletic Club, a programmé une séance d’entraînement matinale pour les joueurs de l’équipe dans la forêt de Bouskoura, consacrée au travail et à l’amélioration de la condition physique.

Les joueurs s’étaient entraînés la veille au soir sous une pluie battante au complexe « Wellness » de Bouskoura. Benhachem a ensuite prévu, ce matin, une nouvelle séance dans la forêt de Bouskoura, à proximité du centre d’entraînement du Wydad, afin d’augmenter le niveau athlétique du groupe.

Le Wydad poursuit ainsi sa préparation pour la seconde partie de la saison et cherche à programmer un nouveau match amical, après sa récente défaite face au Hassania d’Agadir sur le score de quatre buts à deux, malgré une avance de 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Walid Nassi.

Par ailleurs, le Wydad se rendra début janvier dans la capitale qatarie, Doha, pour effectuer un stage de préparation du 4 au 13 janvier, ponctué par un match amical contre une équipe locale.