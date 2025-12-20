CAN 2025: le Maroc est capable de gagner, selon Mohamed Ouahbi (VIDEO)

En marge de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Casablanca a abrité, du jeudi au samedi, l’Africa Sports Expo 2025, un événement continental d’envergure qui réunit 180 exposants issus de 20 pays.

Présent à cette occasion, Mohamed Ouahbi, sélectionneur national des U20, s’est exprimé sur la CAN et les ambitions du Maroc dans cette compétition majeure.

Pour le technicien marocain, les Lions de l’Atlas ont toutes les cartes en main pour aller au bout. « On est capable de gagner la CAN. Il faut juste qu’on soit tous solidaires », a-t-il affirmé avec conviction.

Selon lui, la dynamique actuelle du football national joue clairement en faveur du Royaume. « On sait aujourd’hui qu’on est un Maroc qui gagne. On doit continuer de surfer sur cette vague », a-t-il souligné.

Mohamed Ouahbi a également mis en avant le rôle central de la Fédération Royale Marocaine de Football, qu’il considère comme un pilier de cette réussite. « C’est la preuve que la fédération est forte, que le Maroc se donne les moyens », a-t-il expliqué, estimant que les investissements et la vision à long terme portent aujourd’hui leurs fruits.

Conscient des exigences d’une CAN organisée à domicile, le sélectionneur des U20 appelle néanmoins à la prudence. « On va essayer de vivre de bons moments, mais il faut s’attendre à ce que ça soit difficile », a-t-il averti, tout en assurant que l’objectif reste de prendre du plaisir et de faire vibrer le public marocain.

