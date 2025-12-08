Le palmarès de la 2ᵉ édition du Safi Surf Invitational

La 2ᵉ édition du Safi Surf Invitational s’est clôturée ce 7 décembre 2025 avec éclat sur le mythique spot de Ras Lafâa, classé parmi les meilleurs sites de surf au monde. Organisée par l’Association Bahri, sous l’égide de la FRMSB et en partenariat avec le Groupe OCP, et grâce au soutien de l’ONMT à travers Visit Morocco, Visit Marrakech et Visit Safi, cette édition a confirmé le rayonnement international de l’événement.

Durant trois jours intenses, 80 surfeurs et bodyboardeurs issus de 16 nationalités ont offert un spectacle unique, avec du surf de jour pendant toute la compétition et une finale exceptionnelle de surf de nuit, rendue possible grâce à un dispositif d’éclairage nocturne innovant.

Au total, 15 000 visiteurs ont afflué sur le site durant ces trois jours et trois nuits, avec une ambiance à son apogée lors de la finale nocturne qui a rassemblé une foule impressionnante venue admirer les performances des athlètes.

Au-delà de la compétition, le festival a célébré la culture, la solidarité et l’environnement, le Safi Surf Invitational a mis en lumière les richesses locales en offrant des stands gratuits à plusieurs coopératives de la région : câpres, poterie, produits du terroir, pâtisseries marocaines – dont le célèbre Kaak Masabane de Safi – ainsi qu’un stand dédié à la sardine, afin de valoriser le patrimoine artisanal et culinaire de la ville.

L’événement a également mené une opération de nettoyage et organisé des cours de surf gratuits pour des enfants atteints d’infirmité motrice, issus des associations Al Karam et Al Qalam, avec la participation des finalistes hommes et femmes du Safi Surf Invitational.

Palmarès de la 2ᵉ édition :

Catégorie Bodyboard Hommes :

1ère place : Armide Soliveres (Îles Canaries)

2ème place : Badr Eddine Chajri (Maroc)

3ème place : Maxime Castillo (France)

4ème place : Achraf El Ghazi (Maroc)

Catégorie Surf Hommes :

1ère place : Joan Duru (France)

2ème place : Adur Amatrian (Espagne)

3ème place : Charly Quivront (France)

4ème place : Marc Lacomare (France)

Catégorie Surf Femmes :

1ère place : Lilia Tebbai (Maroc)

2ème place : Maud Le Car (France)

3ème place : Lee Ann Curren (France)

4ème place : Jade Magnien (France)

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Gouverneur de la Province de Safi, représentant le Gouverneur, aux côtés du Bacha, du Président de la commune de Safi ainsi que des représentants du Groupe OCP, témoignant de l’importance institutionnelle accordée à cet événement.

Saad Abid, fondateur de l’Association Bahri, déclare :

« Le Safi Surf Invitational est bien plus qu’une compétition : c’est un rendez-vous qui célèbre la passion, le partage et le respect de l’environnement, tout en mettant Safi à l’honneur sur la scène internationale. »

Grâce au soutien de l’ONMT à travers Visit Morocco, Visit Marrakech et Visit Safi, l’événement a renforcé l’attractivité de la ville et contribué au dynamisme touristique et culturel de la région.

Entre adrénaline, culture et solidarité, Safi s’affirme comme la destination surf incontournable. Quand le surf rencontre l’excellence et la solidarité, Safi devient le cœur battant du surf mondial.

