Casablanca s’apprête à vibrer au rythme du sport corporate mondial

Du 5 au 7 juin 2026, la capitale économique du Royaume accueillera la 5ᵉ édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE), un rendez-vous désormais incontournable pour les entreprises marocaines et internationales plaçant le bien-être, la cohésion et la performance durable au cœur de leur culture.

Organisée sous l’égide de la CGEM et de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS), cette nouvelle édition s’annonce d’une ampleur inédite. Plus de 3 000 participants sont attendus, représentant 100 entreprises, autour de 15 disciplines sportives, avec une ouverture affirmée à l’international grâce à la participation d’équipes issues de 15 pays.

Un tournant majeur pour les JMSE, qui marquent en 2026 leur intégration officielle aux ADCS Corporate Games, l’un des plus grands événements multisports dédiés aux organisations professionnelles à l’échelle mondiale.

« Les JMSE s’inscrivent pleinement dans la dynamique des ADCS Corporate Games, qui font du sport un levier de bien-être, de cohésion et de performance durable au sein des entreprises. Cette 5ᵉ édition illustre notre volonté de connecter les collaborateurs marocains à une expérience sportive internationale porteuse de sens et d’impact », souligne Mehdi Sekkouri, Directeur général de STADIA.

Bien plus qu’une compétition, les JMSE 2026 se positionnent comme un véritable espace d’échanges humains, interculturels et professionnels. Compétitions accessibles à tous les niveaux, moments de partage, rencontres thématiques autour du sport en entreprise et opportunités de networking viendront rythmer ces trois journées, avec l’ambition de faire de Casablanca un hub international du sport corporate.

« L’intégration des JMSE aux ADCS Corporate Games marque un tournant stratégique. Au-delà de la compétition, nous proposons une plateforme unique de rencontres, de networking et d’échanges entre entreprises du monde entier, positionnant Casablanca et le Maroc comme une référence du sport en entreprise à l’échelle internationale », affirme Youssef Boujlid, Directeur général d’Olive Agency.

Portés par STADIA et OLIVE AGENCY, les JMSE 2026 renforcent ainsi leur position en tant qu’outil stratégique de marque employeur, catalyseur de cohésion interne et véritable moteur de performance durable pour les organisations. L’édition 2026 s’annonce plus ambitieuse, plus ouverte et plus fédératrice que jamais.

À propos de STADIA Communication

Forte de plus de dix ans d’expérience au niveau national et international, STADIA accompagne entreprises, athlètes et organisations sportives dans la définition et la valorisation de leurs stratégies sportives. L’agence conçoit des expériences à forte valeur ajoutée à travers le conseil, l’événementiel, le team building, les relations publiques et l’hospitalité, ainsi que le sport en entreprise.

À propos d’OLIVE AGENCY MOROCCO

OLIVE AGENCY MOROCCO est une agence de communication événementielle et digitale à 360°. Forte de plus de 15 ans d’expérience, elle figure parmi les leaders du sport corporate au Maroc. Organisatrice d’événements majeurs tels que la League de la Relation Client et les Jeux Marocains du Sport en Entreprise, l’agence place l’humain et l’innovation au cœur de chacune de ses expériences.