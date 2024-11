Masters ATP: Sinner s’offre Ruud et file en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Italien Jannik Sinner, N.1 mondial, s’est qualifié pour la finale des Masters ATP en dominant le Norvégien Casper Ruud (7e) 6-1, 6-2 samedi à Turin.

Sinner, vainqueur de sept titres en 2024 dont l’Open d’Australie et l’US Open, visera son premier « tournoi des maîtres » et son premier titre en Italie dimanche face à l’Américain Taylor Fritz (5e), vainqueur plus tôt du N.2 mondial allemand Alexander Zverev 6-3, 3-6, 7-6 (7/3).

S.L.