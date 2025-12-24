Maroc
Hakim Ziyech en deuil après le décès de son frère (PHOTO)

Rédaction N24 décembre 2025 - 10:37

Hakim Ziyech est en deuil suite au décès de son frère, mardi. Sur son compte Instagram, le joueur a annoncé la triste nouvelle en écrivant : « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. »

Dans un message publié sur sa page officielle, le Wydad de Casablanca a présenté ses condoléances au joueur. « Le club adresse ses sincères condoléances à Hakim Ziyech et à sa famille, en priant Dieu d’accueillir le défunt en Sa sainte miséricorde, de lui accorder le paradis et d’accorder courage et patience à ses proches afin de surmonter cette douloureuse épreuve», indique-t-on.

Les supporters ont également tenu à exprimer leur soutien au joueur et à prier pour la mémoire de son frère, ancien joueur de futsal.

