Un Lionceau de l’Atlas sur la liste préliminaire de Walid Regragui

Walid Regragui a mis le nom du jeune défenseur marocain Ismaïl Baouf, âgé de 19 ans et évoluant au SC Cambuur, sur sa liste préliminaire en vue des matchs amicaux prévus au mois de novembre prochain.

Le club néerlandais a annoncé sur son compte X la convocation du Lionceau de l’Atlas en publiant une photo du défenseur. « Ismaïl Baâouf figure pour la première fois sur la liste préliminaire de la sélection marocaine», a écrit le club.

Baouf, récemment sacré champion du monde avec la sélection marocaine des moins de 20 ans, évolue au sein de Cambuur, actuellement deuxième du championnat de deuxième division néerlandaise. Le jeune joueur s’est particulièrement distingué lors de la Coupe du monde U20 au Chili, contribuant au sacre historique du Maroc.

H.M.