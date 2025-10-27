Retour sur la victoire du Real Madrid face au Barça (VIDEO)

A la Une

Le Real Madrid a profité dimanche des largesses défensives du FC Barcelone pour s’imposer (2-1) et creuser l’écart en tête du classement du championnat d’Espagne.

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le club madrilène a pris sa revanche au Santiago Bernabéu grâce à un Mbappé encore décisif (22e, 1-0) — malgré un penalty manqué en seconde période (52e) — et à l’Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Malgré plusieurs absences majeures, dont celles de Raphinha et Robert Lewandowski, les Catalans ont tenté d’imposer leur jeu offensif. Le milieu espagnol Fermín López a d’ailleurs profité d’une erreur du jeune Arda Güler pour égaliser temporairement (38e, 1-1).

Le gardien polonais Wojciech Szczęsny, auteur de plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty stoppé, a été le meilleur joueur du FC Barcelone, alors Lamine Yamal, habituellement déterminant, n’a pas su mener l’attaque de son équipe.

Ce succès, qui aurait pu être plus large au vu de la domination madrilène, permet au Real (1er, 27 points) de consolider sa place de leader et de reléguer le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.

S.L