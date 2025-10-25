Sport
Ligue des champions: l’AS FAR s’offre le Horoya et file en phases de poules
L’AS FAR s’est qualifiée, ce samedi, pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, après sa large victoire (3-0) face au club guinéen Horoya AC, lors du match retour du deuxième tour préliminaire, disputé au stade Moulay Abdellah à Rabat.
Les buts de l’AS FAR ont été inscrits par Rabie Hrimat sur penalty à la 37e minute, par le défenseur Ibrahim Kaba contre son camp à la 71e minute, et par Jamal Chammakh dans les dernières secondes de la rencontre.
À noter que le match aller, disputé dimanche dernier à Bamako (Mali), s’était soldé sur un score nul (1-1).
H.M.