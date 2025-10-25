Les prix du poulet poursuivent leur envolée

Les prix du poulet continuent de grimper à Casablanca, atteignant ce samedi 14 dirhams le kilo dans les marchés de gros.

Un professionnel du secteur, contacté par Le Site info, a indiqué que le prix du poulet dans certains quartiers a même grimpé jusqu’à 18 dirhams le kilo, ce qui a suscité la colère aussi bien des consommateurs que des commerçants.

Selon la même source, cette flambée des prix concerne l’ensemble des villes marocaines et s’explique par plusieurs facteurs. L’interlocuteur précise que cette hausse met en difficulté de nombreuses familles marocaines. « Quand les prix de la viande rouge augmentent, les citoyens se tournent naturellement vers la volaille. Mais avec ces augmentations successives, beaucoup ne peuvent plus répondre à leurs besoins en viande », a-t-il confié.

H.M.