Luis Enrique fait l’éloge d’Achraf Hakimi

L’international marocain et défenseur du PSG, Achraf Hakimi, demeure « sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde », a affirmé, vendredi, l’entraineur du club parisien, Luis Enrique.

« Il est très performant et c’est pour cela que nous n’avons pas signé avec un autre latéral droit, il joue presque toujours », a déclaré le coach espagnol lors d’une conférence de presse en réponse à une question sur le potentiel de Hakimi pour remporter le Ballon d’or africain.

Selon Enrique, « rien n’a changé par rapport à sa situation, c’est l’un des leaders de vestiaire. Les joueurs l’ont choisi comme vice-capitaine du PSG ».

« Il a beaucoup de qualités offensives et défensives. Il joue presque tous les matches, toujours à 100 % », a indiqué l’entraineur qui s’est dit « très content de l’avoir dans l’équipe ».

Achraf Hakimi figure sur la liste des favoris pour le titre de Joueur africain de l’année, d’après la liste des nommés dans les catégories masculines des CAF Awards 2025, qui récompensent les meilleurs joueurs, entraîneurs, clubs et équipes nationales du continent.

Formé au Real Madrid, le joueur marocain est l’auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, couronnée par un titre de champion de France et une victoire en Ligue des champions.

S.L