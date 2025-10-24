Wydad-Asante: où et quand voir le match ? (Coupe de la CAF)

Le Complexe Mohammed V de Casablanca accueillera ce vendredi le match retour du deuxième tour préliminaire entre le Wydad Casablanca et les Ghanéens de l’Asante Kotoko avec un avantage du club marocain qui avait remporté le match aller à Kumasi (1-0).

Le WAC est désormais à un pas de la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Un match nul ou une victoire suffisent pour se qualifier et poursuivre son parcours dans la compétition continentale, dans laquelle l’équipe rouge et blanc vise un retour en force, alors que l’équipe ghanéenne sera à la recherche d’un résultat positif pour renforcer ses chances de qualification pour le tour suivant.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia.

N.M.