Tourisme : 15 millions d’arrivées au Maroc à fin septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a accueilli 15 millions de touristes à fin septembre 2025, soit une progression de 14% par rapport à la même période de l’année précédente, d’après le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Le mois de septembre a enregistré 1,4 million d’arrivées, en hausse de 9% en un an, indique le ministère dans un communiqué.

Ce nouveau record confirme la dynamique positive engagée depuis début 2025, portée par le renforcement de la connectivité aérienne, les efforts de promotion ciblée, ainsi que l’amélioration continue de l’expérience touristique, précise la même source.

« Ces 15 millions d’arrivées traduisent une stratégie qui porte ses fruits », a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, affirmant que le gouvernement reste mobilisé pour accélérer cette dynamique et faire du tourisme un véritable levier économique pour tous les territoires.