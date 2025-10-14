Maroc

Météo Maroc: hausse des températures ce mercredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 octobre 2025 - 23:19
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruine, par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le Tangérois et les Haut et Anti-Atlas avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur le Souss, le Nord-Est des provinces sahariennes, et en baisse ou variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 octobre 2025 - 23:19


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page