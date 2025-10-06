Les prix des tomates s’envolent, les Marocains s’indignent

Les prix des tomates poursuivent leur flambée dans les différents marchés de Casablanca, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le coût du kilo varie actuellement entre six et sept dirhams, précisant que cette hausse des tarifs concerne tous les fruits et légumes. «Cette envolée des prix se poursuit au moment où les Marocains s’attendaient à une baisse», déplore notre source.

Et de souligner que les prix des pommes de terre et des oignons ont atteint, de leur côté, six dirhams le kilo, au grand dam des consommateurs qui ont lancé un appel aux responsables afin d’intervenir pour préserver le pouvoir d’achat des ménages et contrôler les prix.

N.M.