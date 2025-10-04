Mondial U20: les Lionceaux s’inclinent face au Mexique

A la Une

La sélection marocaine de moins de 20 ans a été battue par son homologue mexicaine par 1 à 0 (mi-temps 0-0), samedi soir à Valparaiso en match de la troisième journée du groupe C de la Coupe du Monde U20 de football qui se tient au Chili.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Gilberto Mora sur pénalty à la 51ème minute.

Malgré cette défaite, le Maroc, qui a remporté les deux premiers matchs contre l’Espagne (2-0) et le Brésil (2-1), assure la tête du classement avec 6 points, suivi du Mexique (5 pts), de l’Espagne (4 pts) et du Brésil (1 point).

Dans l’autre match du groupe, l’Espagne a pris le meilleur sur le Brésil (1-0).

