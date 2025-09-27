Championnat d’Afrique de Triathlon : le Maroc brille en Égypte avec 13 médailles

Ce week-end, l’équipe nationale marocaine de triathlon a réalisé une performance historique lors du Championnat d’Afrique et Arabe de Triathlon, Duathlon et Aquathlon, organisé à El Galala, en Égypte.

Dix triathlètes marocains, sélectionnés après la dernière étape du championnat national à Taghazout, ont décroché un total de 13 médailles : 7 en or, 3 en argent et 3 en bronze.

Le samedi 26 septembre, lors du championnat africain de triathlon, Jawad Abdelmoula a remporté l’or chez les élites garçons, accompagné d’un triplé historique avec Badr Siwane (argent) et Mohamed Nemsi (bronze).

Chez les juniors garçons, Ziad Bouchikha, Omar Goumghar et Adam Kermadi ont reproduit un autre triplé, tandis que Nora Nouri (U23 filles) et Chayma Biar (juniors filles) ont complété le tableau des médailles.

Le dimanche 27 septembre, les triathlètes marocains se sont illustrés en duathlon et aquathlon, avec des médailles d’or pour Jawad Abdelmoula (aquathlon élites garçons), Mohamed Nemsi et Ghizlane Assou (duathlon élites), Doaa Izem (duathlon juniors filles) et Omar Goumghar (duathlon juniors garçons).

Ces résultats remarquables reflètent l’engagement de la Fédération Royale Marocaine de Triathlon, le rôle des clubs formateurs comme l’ORT (Ocean Rabat Triathlon), CNMD, ASAMIN, Casa Triathlon et AACS, ainsi que la stratégie et l’encadrement du sélectionneur national Lahcen Ounacer.

Près de 90 % des participants s’inscrivent dans le projet Génération 2028/2032, garantissant un avenir prometteur pour le triathlon marocain. Le pays confirme ainsi son statut de locomotive africaine et accueillera l’année prochaine une manche de Coupe du Monde.