Triathlon : le Marocain Badr Siwane brille sur les circuits africains et arabes

Le drapeau marocain flotte à nouveau sur les podiums internationaux grâce à Badr Siwane, triathlète d’élite et véritable ambassadeur du sport marocain. En cette fin de saison 2025, le champion signe une série de performances remarquables, confirmant sa place parmi les meilleurs triathlètes du continent.

Après avoir participé à la manche mondiale de Taghazout fin septembre, Badr Siwane a enchaîné deux compétitions majeures avec brio :

26 septembre – Championnat d’Afrique de Triathlon distance Sprint à El Galala (Égypte) : Il décroche la médaille d’argent avec un temps total de 57 minutes et 10 secondes. Sorti en tête de la natation, il mène une échappée courageuse à vélo avant de tout donner sur les 5 derniers kilomètres de course à pied, terminant à quelques secondes seulement du titre continental.

3 octobre – Championnat Pan Arabe 2025 à Hurghada (Égypte) : Il s’impose en maître, remportant la médaille d’or avec un temps de 55 minutes et 02 secondes. Malgré une chute en vélo, il reprend la course et franchit la ligne d’arrivée en tête. « C’était une course difficile, mais quel plaisir de voir le drapeau marocain flotter au sommet. Une chute ne pouvait pas m’arrêter : j’ai tout donné pour ce titre », confie-t-il.

Ces résultats confirment la régularité et la détermination d’un athlète en pleine ascension, déjà tourné vers son grand objectif : la qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, dont le processus commencera en mai 2026.

Ses prochaines étapes : la Manche mondiale au Kenya le 12 octobre et la Coupe du Monde à Miyazaki (Japon) le 9 novembre, deux rendez-vous décisifs dans sa montée en puissance.

« Chaque course est une leçon et une étape vers Los Angeles. Mon ambition est de représenter le Maroc avec fierté et d’inspirer les jeunes à croire en leurs rêves », conclut Badr Siwane.