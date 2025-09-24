Azzedine Ounahi, la nouvelle clé offensive de Gérone

L’international marocain Azzedine Ounahi a livré une prestation de haut niveau lors du match nul arraché par son club Gérone mardi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-1).

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain marocain a ouvert le score dès la 9e minute d’une frappe magnifique sous la barre, avant de multiplier les gestes de grande classe. Il a notamment offert une passe millimétrée à Vladyslav Vanat, dont la tentative a échoué à quelques centimètres du but.

« C’est un joueur qui fait la différence avec le ballon, mais aussi très intelligent dans le jeu, et il l’a encore prouvé aujourd’hui », a souligné son entraîneur, Míchel Sánchez, à l’issue de la rencontre.

Recruté par l’OM après la Coupe du monde 2022, où il avait brillé avec les Lions de l’Atlas, Ounahi n’a pas trouvé la continuité espérée en championnat de France et a été prêté la saison passée au Panathinaikos. Il y a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives en 35 apparitions, confirmant son potentiel.

Lors de sa présentation officielle au stade de Montilivi, l’international marocain avait confié que jouer en Liga était un rêve d’enfant, promettant d’apporter « beaucoup » à Gérone une fois à 100 % physiquement – promesse qu’il commence déjà à honorer.

Ounahi s’attend à une saison « particulièrement exigeante », entre la Liga et la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, mais assure être prêt à « travailler très dur » pour répondre aux attentes, aussi bien en club qu’en sélection.

S.L.