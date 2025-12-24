CAN 2025 : les supporters du Sénégal font le show au Grand Stade de Tanger (VIDEO)

Le Sénégal s’est imposé face au Botswana (3-0), en match comptant pour la première journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025), disputé mardi au Grand Stade de Tanger.

Pendant la rencontre, les supporters sénégalais ont mis l’ambiance dans les tribunes. Tenues et coiffures aux couleurs du Sénégal, chants traditionnels et danses locales, les fans des Lions de la Téranga ont soutenu leur équipe de la plus belle des manières, attirant les objectifs de la presse et des supporters marocains, qui ont tenu à immortaliser ces moments de fête.

Rappelons que les deux premiers buts de la sélection sénégalaise ont été inscrits par l’attaquant Nicolas Jackson à la 40è minute puis à la 58è minute, avant que le remplaçant Pape Cherif Ndiaye n’ajoute le troisième but à la 90è minute.

La sélection sénégalaise occupe ainsi la tête du groupe à la différence de buts devant l’équipe congolaise, qui s’était imposée face à son homologue béninoise sur le score d’un but à zéro lors du match disputé mardi au Stade Al Madina à Rabat.

N.M.