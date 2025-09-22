Sport

Ligue 1 : Nayef Aguerd buteur face au Paris SG (VIDEO)

Rédaction M22 septembre 2025 - 19:40

À peine cinq minutes après le coup d’envoi du choc au Vélodrome face au Paris Saint-Germain, Nayef Aguerd fait exploser les travées.

Sur un corner parfaitement frappé, le défenseur marocain s’élève plus haut que tout le monde et catapulte sa tête dans les filets parisiens. Un but plein de puissance et de détermination, qui lance idéalement l’Olympique de Marseille et met une ambiance de feu dans l’enceinte phocéenne.

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M22 septembre 2025 - 19:40


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page