Ligue 1 : Nayef Aguerd buteur face au Paris SG (VIDEO)
À peine cinq minutes après le coup d’envoi du choc au Vélodrome face au Paris Saint-Germain, Nayef Aguerd fait exploser les travées.
Sur un corner parfaitement frappé, le défenseur marocain s’élève plus haut que tout le monde et catapulte sa tête dans les filets parisiens. Un but plein de puissance et de détermination, qui lance idéalement l’Olympique de Marseille et met une ambiance de feu dans l’enceinte phocéenne.
S’il vous plaît écoutez 𝗟’𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗩𝗘́𝗟𝗢𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 sur le but d’Aguerd, truc de fou !!! 🤩 💙🤍
(@ligue1plus)pic.twitter.com/Amjw1lX9Vg
— Footballogue (@Footballogue) September 22, 2025