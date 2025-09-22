Où et quand voir la cérémonie du Ballon d’Or 2025 ?

Les passionnés de football ont les yeux rivés, ce lundi 22 septembre, sur Paris où se tient la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or 2025, organisée par le magazine France Football.

Au programme, la remise des trophées récompensant les meilleurs footballeurs de l’année : meilleur gardien, meilleur entraîneur, meilleur jeune joueur, et bien sûr, la récompense la plus convoitée, le Ballon d’Or du meilleur joueur au monde.

Parmi les candidats figure une fierté marocaine : un certain Achraf Hakimi. Le latéral du PSG, auteur d’une saison exceptionnelle aussi bien en club qu’avec les Lions de l’Atlas, espère inscrire son nom dans l’histoire en devenant le premier joueur marocain à remporter cette prestigieuse distinction.

Face à lui, une concurrence relevée avec des stars telles que Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou encore Raphinha.

Le coup d’envoi de la cérémonie sera donné à 19h45 au Théâtre du Châtelet à Paris. Les fans pourront suivre l’événement en direct sur la chaîne beIN Sports, diffusée exceptionnellement en clair pour l’occasion.

N.M.