Achraf Hakimi réagit à son classement au Ballon d’Or 2025

Achraf Hakimi a enfin eu l’occasion de réagir à sa sixième place au classement du Ballon d’Or, remporté par son coéquipier Ousmane Dembélé.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone, prévue ce mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, l’international marocain s’est exprimé sur ce sujet.

« Ce n’est pas une déception pour moi. Je suis heureux de figurer parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Vous, les journalistes, m’avez classé sixième meilleur joueur de la planète. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé», a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Quand je joue, je ne pense pas aux distinctions individuelles, mais plutôt aux titres collectifs, à la performance avec l’équipe et aux belles émotions. Je suis très fier et heureux d’être le sixième joueur au monde, et j’espère progresser dans le classement l’année prochaine».

Rappelons que le PSG affrontera le Barça ce mercredi au stade Lluís Companys, à partir de 20h00 (heure marocaine).

N.M.