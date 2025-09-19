Rulani Mokwena, Adil Ramzi… Les profils qui séduisent le Raja

Nasreddine Nasri, le journaliste de Canal+ Afrique, a révélé que le Raja de Casablanca aurait pris contact avec, Rulani Mokwena, l’ancien entraîneur du Wydad de Casablanca, pour prendre les rênes de l’équipe A en remplacement de Lassad Chaabi.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info Sport, Nasri a confirmé qu’il y a bien eu des échanges entre le technicien sud-africain, qui entraîne actuellement le MCA, et les dirigeants du Raja.

«Ce que je peux confirmer, c’est qu’un responsable du club casablancais a pris contact avec Rulani Mokwena pour remplacer le Tunisien Lassaad Chabbi», a-t-il souligné.

Cependant, Mokwena est sous contrat avec le Mouloudia, qui dispute la Ligue des champions africaine, une compétition particulièrement prisée par le coach sud-africain.

Alors que plusieurs voix se sont élevées pour remplacer Lassaad Chabbi en raison du rendement de l’équipe, jugé modeste, les dirigeants souhaitent confier les rênes du club à un entraîneur chevronné, disposant d’une solide expérience.

Le nom de Adil Ramzi, fort de sa carrière réussie comme joueur, entraîneur et formateur et de l’expérience à la tête du Wydad, a également été proposé,

Interrogé par Le Site info Sport, Ramzi s’est exprimé à ce sujet : « Officiellement, je n’ai reçu aucune offre du Raja. Pour l’instant, je suis entraîneur de la sélection néerlandaise U19 et mon contrat court jusqu’à la fin de la saison».

Le Raja est donc toujours en quête d’un entraîneur pour conduire l’équipe lors de la prochaine étape. Plusieurs noms circulent aussi, dont ceux de l’entraîneur sud-africain Fadlu et du Tunisien Nasreddine Nabi. Mais certains membres du bureau dirigeant considèrent que le profil d’Adil Ramzi mérite d’être sérieusement étudié.

