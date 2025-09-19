Nasredine Nabi va-t-il prendre les rênes du Raja ? Son agent répond

Le nom de Nasredine Nabi a été évoqué pour succéder à Lassaad Chabbi, l’entraîneur du Raja de Casablanca. Après le match face à l’AS FAR, en marge de la 2ème journée de la Botola, plusieurs voix de sont élevées, appelant à mettre fin aux fonctions de l’entraîneur tunisien en raison du rendement de l’équipe, jugé modeste.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Mohamed El Bili, l’agent de Nabi, a assuré, à ce propos, que le Raja est en effet intéressé par les services de l’ancien entraîneur de l’AS FAR mais n’a toujours pas formulé une offre officielle. «Nasredine Nabi intéresse également plusieurs clubs tunisiens et égyptiens et a déjà reçu des propositions», a révélé l’agent.

A noter que l’entraîneur tunisien avait adressé une demande à la direction de Kaizer Chiefs afin de mettre un terme au contrat qui lie les deux parties, et ce pour des raisons familiales. Il a en effet choisi de mettre fin à son aventure avec le club sud-africain en raison de l’état de santé de son épouse.

N.M.