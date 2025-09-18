Raja: Chabbi sur la sellette, deux entraîneurs en pôle pour lui succéder

Le match nul du Raja de Casablanca face à l’AS FAR, tenu mercredi en marge de la 2ᵉ journée de la Botola, a suscité la colère des supporters des Verts, qui réclament déjà du changement.

En effet, des centaines de fans ont appelé les dirigeants à limoger l’entraîneur tunisien Lassaad Chabbi, en raison du rendement de l’équipe, jugé décevant.

À ce sujet, une source proche du club a révélé à Le Site info que deux entraîneurs étrangers sont fortement pressentis pour prendre les rênes du Raja, en remplacement de Chabbi. Le premier n’est autre que l’entraîneur sud-africain Fadlu, actuellement à la tête du Simba SC.

«Les dirigeants du Raja avaient déjà rencontré Fadlu lors de sa dernière visite au Maroc, il y a quelques mois. Une réunion qualifiée de cordiale, riche en promesses, mais qui n’avait débouché sur rien d’officiel en raison du contrat liant encore le club à l’actuel coach tunisien», apprend-t-on.

Le deuxième nom évoqué est celui du technicien tunisien Nasredine Nabi, qui a choisi de mettre fin à son aventure avec Kaizer Chiefs en raison de l’état de santé de son épouse.

Notre source précise que la proximité du Maroc avec la Belgique, où réside son épouse, pourrait convaincre l’ancien entraîneur de l’AS FAR de signer son retour en Botola.

N.M.