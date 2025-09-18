Qualif. Mondial 2026: ouverture d’une enquête contre l’Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football (FIFA) a officiellement ouvert une enquête visant l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur inéligible lors de l’un de ses matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

L’instance dirigeante du football mondial a réagi à une protestation demandant des sanctions disciplinaires contre le leader du groupe C.

L’Afrique du Sud avait aligné le milieu de terrain Teboho Mokoena (28 ans), qui aurait dû être suspendu pour le match contre le Lesotho (2/0) en raison d’infractions liées à des cartons.

La FIFA a confirmé que Mokoena, ainsi que la Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA) font l’objet de poursuites pour violation de plusieurs règlements disciplinaires, notamment le recours au service d’un joueur inéligible.

En cas de culpabilité, les Bafana Bafana pourraient se voir retirer trois points, une sanction qui pourrait considérablement modifier le classement du groupe C des qualifications de la CAF, au profit potentiel du Nigeria et de la République du Bénin.

La directrice générale de la SAFA, Lydia Monyepao, a déclaré jeudi que l’association « n’était pas vraiment préoccupée » par une éventuelle perte de trois points, assurant que l’objectif en ce moment est d’avoir le maximum de points lors des matchs prévus, les 6 et 13 octobre, respectivement contre le Zimbabwe et le Rwanda.

L’Afrique du Sud occupe actuellement la première place du groupe avec 17 points après huit matchs, suivie par le Bénin et le Nigeria en deuxième et troisième positions.

S.L.