Sport

Raja-AS FAR : le tifo exceptionnel des Verts (VIDEO)

Rédaction N17 septembre 2025 - 21:08

Les supporters du Raja de Casablanca ont déployé un tifo exceptionnel ce mercredi face à l’AS FAR, en marge de la 2ème journée de la Botola.

Les fans des Verts ont déployé un tifo impressionnant représentant le célèbre keffieh palestinien, tout en entonnant leur célèbre chanson « Rajawi Filastini ».

Un spectacle fort en symboles, qui rappelle l’engagement historique des supporters du Raja en faveur de la cause palestinienne.

Rappelons que la rencontre se tient au complexe Mohammed V de Casablanca.

N.M.


Rédaction N17 septembre 2025 - 21:08


