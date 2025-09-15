Le Français Samuel Umtiti raccroche les crampons

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur central français Samuel Umtiti, champion du monde en 2018 avec les Bleus, a annoncé lundi avoir mis fin à sa carrière de footballeur professionnel à l’âge de 31 ans.

« Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir », a écrit l’ancien international français sur son compte Instagram.

Formé à l’Olympique Lyonnais (OL) où il a fait ses débuts en 2012 à l’occasion de la finale de Coupe de France, Umtiti s’est rapidement imposé comme un défenseur central ou latéral gauche solide et performant.

Il a été parmi les joueurs et cadres qui ont réussi à propulser le club au peloton de tête de la Ligue 1, notamment lors de la saison 2014-2015. Un an plus tard, il a rejoint le FC Barcelone dans la peau d’un titulaire régulier lors de ses deux premières saisons entre 2016 et 2018.

« Sa carrière restera évidemment associée à la Coupe du monde 2018 et à son but vainqueur contre la Belgique en demi-finales (1-0), d’une tête rageuse sur un corner », souligne le journal L’Equipe.

Lors de ce tournoi mondial, le défenseur a disputé six des sept matches des Tricolores et a été l’un des acteurs majeurs de la victoire finale face à la Croatie.

« J’ai tout donné avec passion et je ne regrette rien », indique Umtiti sur son compte, tout en évoquant ses quatre clubs: l’OL (2012-2016), le FC Barcelone (2016-2022), Lecce (2022-2023) et Lille (2023-2025).

Libre de tout contrat depuis son départ de Lille l’été dernier, le défenseur n’a au total participé qu’à 13 matches du club en deux ans en raison de blessures récurrentes au genou.

S.L.