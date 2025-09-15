CAN 2025 : après Rabat, Casablanca lance le compte à rebours (VIDEO)

Le compte à rebours est lancé pour le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc. Seulement 97 jours nous séparent, en effet, de ce grand rendez-vous continental.

Plusieurs villes marocaines ont déjà entamé leurs préparatifs pour l’événement, notamment Casablanca, qui s’est parée d’une installation symbolique marquant le lancement du compte à rebours des 97 jours précédant l’ouverture du tournoi.

La CAN 2025 se tiendra dans le Royaume du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Maroc renoue ainsi avec l’organisation du tournoi, 37 ans après l’édition de 1988 remportée par le Cameroun. La prochaine Coupe d’Afrique promet de rassembler des supporters passionnés venus de tout le continent et de mettre en lumière l’excellence du football africain sur la scène mondiale.

À noter que le match d’ouverture opposera le Maroc aux Comores, le 21 décembre 2025, au stade Moulay Abdellah de Rabat.

