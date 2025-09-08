Sport

Botola. Raja Casablanca : deux tests décisifs pour lancer la saison

Rédaction M8 septembre 2025 - 21:32

Le Raja de Casablanca se retrouve face à deux tests importants lors de ses deux premières rencontres de la saison actuelle du Championnat national professionnel.

Le club entamera la saison par un déplacement chez le FUS, samedi prochain, avant de recevoir l’AS FAR le mercredi 17 septembre au Complexe Mohammed V.

Selon une source relayée par le Site Info, les réactions lors des entraînements du Raja montrent que l’entraîneur Lassaad Chabbi a donné des instructions précises à son staff, notamment au préparateur physique et à l’équipe de massage, afin de préparer les joueurs pour ces deux matchs.

Ainsi, la première rencontre du Raja contre le FUS aura lieu le samedi 13 septembre, tandis que le match face au Wydad de l’Armée royale se tiendra le 17 septembre.


