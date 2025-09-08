Maroc-Zambie: la compo probable des Lions de l’Atlas

Le Maroc affronte la Zambie ce lundi, à Ndola, en marge de la 8ème journée des qualifications de la Coupe du monde 2026.

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche, Walid Regragui a annoncé que cette rencontre sera une occasion pour donner l’opportunité à d’autres joueurs de démontrer leur talent.

« Nous n’allons pas aligner la même équipe qui a joué vendredi face au Niger, mais nous allons garder en tête l’objectif de gagner », a-t-il dit, ajoutant que « l’objectif est de montrer un bon visage, même si il y a un peu de fatigue, mais il va falloir gérer tout cela ».

« C’est une bonne stratégie pour nous aussi afin de ne pas dévoiler toutes nos cartes », la Zambie étant dans le même groupe du Maroc lors de la prochaine CAN, a-t-il dit, ajoutant que « c’est l’occasion pour les joueurs qui vont disputer cette rencontre de montrer leurs qualités ».

Voici la compo probable des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Omar Hilali

Soufiane El Karouani

Sofiane Amrabat

Nayef Aguerd

Adam Masina

Chemsdine Talbi

Bilal El Khannouss

Eliesse Ben Seghir

Azeddine Ounahi

Youssef En-Nesyri

Rappelons que le Maroc a validé vendredi soir son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications après sa large victoire face au Niger (5-0). Les Lions de l’Atlas ont consolidé leur position comme leader du groupe avec 18 points de six victoires en six matchs, suivis de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).

La Coupe du monde 2026 marquera ainsi la septième participation du Maroc à la phase finale de la compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

H.M.