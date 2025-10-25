Coupe de la CAF: l’OCS qualifié à la phase de poules

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympic de Safi (OCS) a décroché son ticket pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF en dépit de sa défaite face au Stade tunisien (1-2) lors du match retour du 2è tour préliminaire, disputé samedi au stade de Radès.

Dès les premières minutes du match, les joueurs tunisiens ont tenté d’exercer une pression offensive sur le but de l’Olympique de Safi, notamment par les ailes, mais leurs tentatives ont échoué face à la rigueur défensive de l’OCS et aux parades du gardien Hamza Hamiani. Les deux équipes ont conclu la première mi-temps sur un score nul (0-0).

Grâce à un penalty transformé par le Sénégalais Amado Ndaye, le club tunisien a ouvert le score à la 65e minute. Vingt minutes plus tard, l’Olympique de Safi a réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Anass Eddaou (85e), scellant ainsi sa qualification au prochain tour, malgré un second but tunisien inscrit dans le temps additionnel par Marouane Sahraoui (90+5).

Lors du match aller, disputé au stade Al Massira Al Khadra, l’OCS avait battu le Stade tunisien par 2 buts à 0.

S.L.