WAC : nouvelle décision concernant Hakim Ziyech

Les supporters du Wydad Casablanca attendent avec impatience le tout premier match de Hakim Ziyech avec le club.

Selon des sources médiatiques, les dirigeants et le staff technique ont convenu de la nécessité pour Ziyech de suivre un programme d’entraînement spécifique avant d’obtenir l’autorisation officielle de rejoindre les rangs des Rouge et Blanc.

Le joueur participera donc aux séances d’entraînement du Wydad et se soumettra, en parallèle, à un programme personnalisé. Il prendra également part aux matchs amicaux prévus lors des prochaines trêves internationales, avant et pendant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

D’après le président du club, Hicham Aït Menna, la présentation officielle de Hakim Ziyech devrait avoir lieu la semaine prochaine.

H.M.